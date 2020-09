Tendances à la hausse du marché de la plate-forme d’activation des ventes, progrès technologiques et demande d’ici 2027 – Accent Technologies, Bigtincan, Bloomfire, Brainshark, ClearSlide (Corel), Highspot

Le marché des plates-formes d’aide à la vente gagne de plus en plus en popularité avec la montée en puissance mondiale de l’écosystème des startups, associée à l’augmentation des dépenses des organisations en technologies de l’information pour améliorer les ventes. L’inclinaison croissante vers les services basés sur le cloud est une tendance dans les petites et moyennes entreprises, ce qui crée davantage de perspectives positives pour le marché des plateformes d’aide à la vente dans les années à venir.

La liste des entreprises

1. Accent Technologies, Inc.

2. Bigtincan

3.Bloomfire

4.Brainshark, Inc.

5.ClearSlide (Corel)

6.Highspot

7.Quark Software Inc.

8. sismique

9. Showpad

10.Upland Software, Inc.

Le marché des plates-formes d’activation des ventes devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs déterminants tels que l’incorporation croissante de technologies de pointe pour améliorer les opérations de vente. En outre, l’accent accru des entreprises sur l’amélioration des processus commerciaux internes devrait en outre alimenter la croissance du marché. Cependant, l’expérience utilisateur incohérente sur les différents canaux d’accès peut avoir une influence négative sur la croissance du marché des plates-formes d’activation des ventes au cours de la période de prévision. D’autre part, la sensibilisation croissante des PME devrait être une opportunité lucrative pour les principaux acteurs du marché dans les années à venir.

L’analyse du marché de la plate-forme mondiale d’activation des ventes jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des plates-formes d’activation des ventes avec une segmentation détaillée du marché par composant, déploiement, secteur vertical et géographie. Le marché mondial des plates-formes d’activation des ventes devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la plate-forme d’activation des ventes et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des plates-formes d’activation des ventes basées sur divers segments. Il fournit également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de 2017 à 2027 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché de la plateforme d’activation des ventes par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la plate-forme d’activation des ventes du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, à savoir les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse exhaustive des cinq forces de Porter sur un scénario global.

