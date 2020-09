Croissance inattendue du marché de la reconnaissance faciale 3D 2020-2027 | Ayonix Face Technologies, Cognitec Systems GmbH, Daon, Gemalto NV

La reconnaissance faciale 3D est l’une des méthodes de reconnaissance faciale dans laquelle la géométrie 3D de l’expression humaine est utilisée. Les méthodes de reconnaissance faciale 3D atteignent une précision considérablement supérieure à la 2D. La technologie gagne en importance en raison des avantages qu’elle offre par rapport aux techniques de surveillance traditionnelles telles que la biométrie. Les gouvernements du monde entier investissent des ressources importantes dans la technologie de reconnaissance faciale 3D.

La croissance des initiatives de sécurité des données du gouvernement et la demande croissante de détection des fraudes stimulent le marché mondial de la reconnaissance faciale 3D. Néanmoins, des erreurs technologiques pourraient entraver la croissance du marché mondial de la reconnaissance faciale 3D. En outre, l’identification sécurisée et la conformité réglementaire devraient créer des opportunités pour le marché de la reconnaissance faciale 3D au cours de la période de prévision.

La liste des entreprises

1. Ayonix Face Technologies

2. Cognitec Systems GmbH

3. Daon

4. Gemalto NV

5. Innovatrics

6. NEC Corporation

7. NVISO SA.

8. SenseTime

9. StereoVision Imaging, Inc.

10. ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la reconnaissance faciale 3D en fonction de divers segments. Il fournit également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de l’année 2018 à 2027 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la reconnaissance faciale 3D par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de dix-huit pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la reconnaissance faciale 3D du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse exhaustive des cinq forces de Porter sur un scénario global.

