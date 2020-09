Croissance du marché des logiciels de FAO, perspectives commerciales et témoin de croissance énorme jusqu’en 2027 – Autodesk, BobCAD-CAM, Camnetics, Cimatron Group (3D Systems Corporation)

CAM signifie fabrication assistée par ordinateur et utilise des logiciels et des machines informatiques pour faciliter et automatiser les processus de fabrication. Les systèmes de FAO modernes incluent des commandes en temps réel et de la robotique en plus des exigences en matière de matériaux. La FAO offre des vitesses de production accrues, la cohérence des matières premières et une précision d’outillage plus précise, réduisant ainsi le gaspillage et l’énergie pour une fabrication et une efficacité de production améliorées. Une hausse de la tendance à l’automatisation et l’avènement de l’industrie 4.0 est un facteur important qui alimente la demande du marché des logiciels de FAO au cours de la période de prévision.

La liste des entreprises

– Autodesk Inc.

– BobCAD-CAM, Inc.

– Camnetics, Inc.

– Groupe Cimatron (3D Systems Corporation)

– Logiciel CNC, Inc.

– EDGECAM Hexagone AB

– LOGICIEL GRZ

– MecSoft Corporation

– SolidCAM GmbH

– ZWSOFT CO. LTD

Le marché des logiciels de FAO devrait connaître une croissance robuste en raison de l’industrialisation rapide des économies émergentes au cours de la période de prévision. De plus, l’utilisation croissante des logiciels FAO dans les machines d’emballage devrait en outre alimenter la croissance du marché. Cependant, la disponibilité de logiciels FAO gratuits et open source est un facteur de restriction majeur pour le marché des logiciels FAO au cours de la période de prévision. Néanmoins, la popularité croissante des solutions basées sur le cloud et les développements technologiques offriraient des opportunités lucratives pour la croissance du marché des logiciels de FAO dans les années à venir.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des logiciels de FAO sur la base de divers segments. Il fournit également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de 2017 à 2027 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des logiciels de FAO par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

